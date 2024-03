Nozze di ferro per Luigia e Pasquale: coppia inossidabile a Flumeri La grande forza dell'amore nelle aree interne

Nozze di ferro in Irpinia per Luigia Meninno e Pasquale Lo Conte. L'arzilla e inseparabile coppia ha tagliato con gioia il traguardo dei 70 anni di matrimonio e lo ha fatto con tanto di celebrazione, proprio come febbraio del 1954, nel giorno delle loro nozze.

97 anni entrambi, insieme hanno vissuto gioie e dolori, guerre, terremoti e pandemie. La loro forza e determinazione gli ha permesso di superare ogni ostacolo grazie ad un amore possente e duraturo che non è mai svanito.

Al primo posto la loro meravigliosa famiglia, sempre accanto e che ha voluto fortemente questo momento di grande gioia e di festa.

Un vero esempio di amore e rispetto reciproco. E' stato il parroco di Flumeri don Claudio Lettieri a celebrare il rito nella chiesa madre alla presenza di familiari ed amici.

Emozionati Luigia e Pasquale come 70 anni fa hanno ringraziato tutti per il grande calore e affetto mostrato. Un augurio affettuoso alla straordinaria coppia dall'intera comunità flumerese.