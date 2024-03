Ariano, Melillo: "Lavorare insieme per rilanciare il territorio" La grande forza delle associazioni di volontariato sul territorio

Una grande forza sul territorio è rappresentata dalle associazioni di volontariato. A loro si è rivolto il Vescovo Sergio Melillo, chiamando a raccolta i vari gruppi nel centro pastorale San Francesco. Un momento di confronto per fare il punto della situazione sulle attività svolte e sui tanti progetti da mattere in atto.

Un richiamo forte da parte del pastore della diocesi di Ariano-Lacedonia alla sinergia. E' insieme che si possono realizzare tante iniziative soprattutto nel sociale. L'intento di tutti è quello di non limitarsi semplicemente alle già collaudate manifestazioni estive ma impegnarsi a rendere viva e accogliente la città anche durante gli altri mesi dell'anno. E qui c'è bisogno di una grande sinergia anche con l'amministrazione comunale. E' importante anche riprendere le antiche tradizioni che negli anni hanno coinvolto intere generazioni pur consapevoli che ci sono grandi ostacoli spesso burocratici nell'organizzazione di eventi. Molte le realtà che hanno risposto all'invito di Melillo. Un'occasione per presentarsi e condividere i progetti pensati per il territorio.