Pali di legno inclinati e in caduta libera: a cosa si aspetta a rimuoverli? E' una situazione che si trascina da anni senza soluzione

Pali di legno inclinati e in caduta libera ovunque. La foto in questione è stata scattata al bivio di contrada Creta ad Ariano Irpino, ma la situazione si presenta identica in molte zone rurali della città. Da località Camporeale a Masciano, pali fatiscenti e grovigli di fili abbondano. E' una situazione che si trascina da anni senza soluzione. E le competenze in questo caso non sono da attribuire al comune, il quale però potrebbe imporre alle società di telefonia la rimozione dei pericoli.