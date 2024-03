Ariano: al via lo svuotamento e sblocco delle caditoie lungo le strade Manutenzione preventiva che non avveniva da anni

Sono cominciate ieri mattina da parte degli irriducibili operai dell'area tecnica comunale, i pochi rimasti in forza all'ente dopo i numerosi pensionamenti avvenuti negli anni e mai rimpiazzati, le operazioni di svuotamento e sblocco delle caditoie lungo strade e piazze cittadine.

Da Piano della Croce dove nei giorni scorsi si era registrato l'ennesimo allagamento alle periferie, in modo particolare nei punti più critici come Piano di Zona.

Un lavoro che non avveniva da tempo e che dovrà necessariamente interessare anche altre zone della città come ad esempio rione San Rocco, lungo corso Vittorio Emanuele dove non si interviene da anni. Operai all'opera anche sulla ex 414 che da Ariano porta a Montecalvo dove vi sono diverse bocche di lupo e lungo la discesa della grotta Madonna di Lourdes.

Interventi di potatura degli alberi all'arena Mennea grazie all'abnegazione di Giovanni Checa e di bonifica al boschetto Pasteni e nei pressi dell'ex ospedale San Giacomo.