Ariano: la scrofa innamorata della villa comunale è tornata a fare danni Cinghiali a spasso lungo le strade, situazione incontrollabile in molte zone della città

La scrofa è tornata e questa volta a fare danni insieme ai figli. Nuovi scavi all'ingresso della villa comunale di Ariano Irpino, diventato ancora una volta meta di cinghiali soprattutto durante la notte.

Due giorni fa era presente in pieno giorno, come se nulla fosse. Preso di mira ancora una volta il grande prato verde, nel luogo in cui nei prossimi giorni partiranno i lavori per la nuova piazza. Ma il problema è generale.

Scorribande di cinghiali si registrano ovunque, da via fontananuova, alla zona Variante e in modo particolare in contrada Turco dove si sono registrati diversi incidenti nelle ore notturne a causa soprattutto di una serie di lampioni non funzionanti e mai ripristinati. Tre le carcasse rimosse negli ultimi mesi lungo la statale 90 delle puglie, dove il pericolo è sempre in agguato.