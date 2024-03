Parchimetri fuori servizio ed è caos in centro: mercoledì nero ad Ariano Automobilisti costretti a girare come trottole alla ricerca di una colonnina funzionante

Parchimetri fuori servizio ed è caos in centro. Un mercoledì nero sul fronte parcheggi ad Ariano Irpino. I disagi meggiori nel silos Calvario e lungo le altre aree di sosta a pagamento.

"Sto girando come una trottola - ci dice un automobilista indignato - le colonnine risultano guaste ovunque e nelle attività commerciali non è stato possibile acquistare i grattini. Non resta che affidarci al buon senso dei controllori e della polizia municipale. Ci manca solo di ricevere una bella multa, come se non bastasse."

Un disservizio che si presenta troppo spesso e che stamane ha messo in ginocchio tantissime persone. Chi di competenza può dare una spiegazione e scusarsi con l'utenza?