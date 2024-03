Autonomia differenziata: Fico e Gubitosa a Venticano L'appuntamento venerdì 8 marzo 2024

Autonomia differenziata, a Venticano confronto organizzato dal Movimento Cinque Stelle, Venerdì 8 marzo 2024 ore 17 presso la sala consiliare del Comune via A.Verardo 7 Venticano.

Intervengono Roberto Fico già presidente della Camera dei deputati, Michele Gubitosa, vice presidente del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi, consigliere regionale M5S, Maurizio Sibilio prorettore dell’università di Salerno, Giorgio Fontana docente di diritto del lavoro dell’Università di Reggio Calabria, Amedeo Speranza, avvocato dello Stato. Introducono il sindaco di Venticano Luigi De Nisco e i rappresentanti del Gruppo locale M5s.

Prosegue la campagna di sensibilizzazione e mobilitazione in Irpinia del Movimento 5 Stelle contro il progetto delle destre sull' Autonomia Differenziata. Una riforma che spacca il Paese.

Dai vescovi ai docenti universitari, si sta registrando una forte presa di posizione di tutti i settori della società contro questo progetto.

"Una riforma che vuole abbandonare a sé stessa una parte del Paese. Il Meridione soffre le politiche a due velocità del Governo. I dati sull'economia di queste settimane dicono che l'Italia non può permettersi ulteriori divaricazioni. Non si può accettare una divaricazione sui diritti come la salute, il lavoro e l’istruzione. Né si può consentire lo spopolamento delle aree interne figlio di una diseguale distribuzione delle risorse. Una riforma che oscura di fatto la solidarietà fra cittadini di uno stesso Paese. Saremo a Venticano, per informare, sensibilizzare e confrontarci con prestigiosi ospiti."