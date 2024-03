Pali pericolanti in contrada Creta ad Ariano: sostituzione avvenuta Resta ora la criticità della strada alla luce anche delle ultime piogge

Hanno lavorato sotto la pioggia portando finalmente a termine i lavori dopo l'intervento determinante dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale e le ripetute sollecitazioni della consigliera comunale Marisa Scarpellino. Un vero e proprio braccio di ferro.

Eliminato il pericolo pali in contrada Creta ad Ariano, lungo la strada che porta a Melito Irpino. Gli operai della telecom avevano effettuato prima dello scavo e della sostituzione vera e propria già un primo intervento di messa in sicurezza con l'ausilio di tiranti in acciaio.

La strada nel frattempo era rimasta chiusa al transito per motivi di sicurezza. Come ci conferma la consigliera presente sul posto, la quale si è subito messa in contatto con la polizia municipale, i lavori sono stati portati finalmente a termine nel pomeriggio di oggi.

Resta ora la criticità della strada alla luce anche delle ultime piogge. Un capitolo purtroppo da lunghi anni. Nononstante gli sforzi e i lavori eseguiti l'arteria di vitale importanza per baypassare il traffico di Cardito resta ancora in uno stato di estrema precarietà.