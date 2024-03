Quatrà: quando la festa della donna si trasforma in amarcord Una mostra fotografica su donne, tradizioni e oggetti di un tempo ad Ariano Irpino

Volti d'altri tempi e scene di vita quotidiana. Una mostra fotografica su donne, tradizioni e oggetti di un tempo. Si chiama "Quatrà" che in dialetto stretto arianese significa donna e racchiude al meglio il senso di questa iniziativa tra le più originali, semplici e intime in concomitanza con la ricorrenza dell'otto marzo.

Un'iniziativa quella organizzata silenziosamente e come sempre senza clamori da Barbara Maraio che va oltre le consuete manifestazioni della festa della donna spesso noiose, scontate e fine a se stesse.

Le immagini fanno riferimento tutte a storie reali di donne arianesi. Partita ieri, la mostra promossa dall'associazione culturale Miscellanea Dna si protrarrà fino alla giornata di domani.

E' possibile visitarla, con ingresso gratuito dalle 17.30 alle 22.00 in via Donato Anzani ad Ariano Irpino Irpino, di fronte all'ex museo archeologico. Vale davvero la pena fare un salto per immeggersi in una bellissima atmosfera tra emozioni e amarcord.