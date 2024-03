Azione nelle piazze d'Italia: adesione massiccia ad Ariano Petizione a sostegno della sanità pubblica e degli operatori del settore

"Una splendida domenica mattina quella di ieri nella piazza principale di Ariano Irpino. La postazione di Azione in piazza Plebiscito per la mobilitazione piazza per piazza promossa dagli organi nazionali del partito, ha riscosso un grande interesse tra i cittadini di ogni estrazione politica, una partecipazione spontanea e massiccia."

E' quanto scrive in una nota Azione Ariano Irpino Fabio Gambacorta responsabile della comunicazione di Azione Ariano.

"In concomitanza con la presentazione del nostro programma per elezioni europee 2024, abbiamo promosso una petizione a sostegno della sanità pubblica e degli operatori sanitari, spesso costretti a lavorare in condizioni critiche, condizioni che si riflettono sui pazienti, i quali subiscono le sproporzionate lungaggini delle liste di attesa e a volte un’assistenza mediocre.

La folta partecipazione di ieri mattina ci entusiasma, ma anche ci fa riflettere sulla gravità del problema sanità, un servizio essenziale che non dovrebbe fare distinzioni tra le classi sociali."