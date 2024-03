Sacchetti con escrementi di cani lasciati sul muretto: mancano i cestini L'appello arriva dal popoloso rione Carditro ad Ariano Irpino

Sacchetti con escrementi di cani lasciati sul muretto lungo i marciapiedi. Accade lungo la statale 90 delle puglie nel popoloso rione Cardito ad Ariano Irpino, nei pressi di un distributore di carburante e diverse attività commerciali.

Colpe che non sarebbero da attribuire del tutto ai proprietari, avendo più volte sollecitato l'esigenza in questa zona di cestini per la raccolta dei bisogni degli animali.

Ci auguriamo che il comune possa raccogliere l'appello, attraverso questa segnalazione giunta in redazione, con la speranza che i contenitori vengano poi svuotati una volta riempiti, senza dover ricorrere a nessun appello.