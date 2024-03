Partito pensionati e lavoratori per l'Italia: ecco il responsabile ad Ariano E' Antonio De Gruttola, libero professionista, impegnato nel settore della consulenza del lavoro

Nuovi ingressi nel Partito Pensionati E Lavoratori Per L'Italia che si materializzano in questi giorni.

Aderisce al partito con la carica di responsabile sul territorio di Ariano Irpino Antonio De Gruttola, libero professionista, impegnato nel settore della consulenza del lavoro.

Le sue dichiarazioni: "Ho inteso intraprendere questa esperienza spinto dall'incoraggiamento degli amici di questo partito e al tempo stesso ho messo a disposizione della struttura le mie capacità anche e soprattutto perchè mi sono reso conto che sul territorio arianese e dell'Ufita insistono problematiche annose su cui si è discusso troppe volte anche sul piano politico senza avere la capacità di trovare soluzioni alle comunità.

Credo sia importante scendere in campo e dare una mano al fine di ascoltare i cittadini e provare a trovare le valide soluzioni alle loro istanze per tanti anni, inascoltate da una politica distratta.

Sin d'ora mi impegno a portare il programma del partito anche nei comuni limitrofi ad Ariano Irpino con lo scopo di far crescere questo partito e sono pronto a segnalare le problematiche che insistono sul territorio al fine di discuterne insieme ai cittadini in una serie di incontri che intendiamo mettere in programma già dal mese di aprile".