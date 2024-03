Ariano, scarpate instabili: nuova frana lungo la strada provinciale 10 E' successo a Difesa Grande in direzione Monteleone di Puglia

Scarpate instabili, torna l'incubo frane lungo la strada provinciale 10 che da località Tesoro porta a Difesa Grande ad Ariano Irpino. Un tratto già interessato da una serie di smottamenti su entrambi i versanti. Il terreno scivolato a valle ha invaso la carreggiata che è stata prontamente liberata e resa transitabile. Il punto esatto dello smottamento, in prossimità di una curva, poco distante dalla cava dismessa di contrada Tesoro in direzione Monteleone di Puglie. Non si registrano conseguenze a persone di alcun tipo. Transito al momento regolare in entrambe le direzioni di marcia e situazione sotto controllo.