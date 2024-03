Protezione Civile: Grottaminarda ospita Immacolata Postiglione L'annuncio del sindaco Marcantonio Spera

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha partecipato ad un'importante iniziativa in tema di Protezione Civile nel comune di Colliano in provincia di Salerno che avrà un seguito anche a Grottaminarda.

Il corso "Le attività della funzione di supporto n. 2 sanità umana e veterinaria, assistenza sociale metodo Augustus", è stato organizzato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno su proposta del Cervene (Centro Regionale per la prevenzione e gestione delle emergenze) in collaborazione con l'Asl Salerno ed altri dipartimenti, nell'ambito del programma formativo della Regione Campania.

Nel corso dei lavori anche l'attribuzione della cittadinanza onoraria da parte del comune di Colliano ad Immacolata Postiglione, vice capo nazionale della Protezione Civile Italiana, con la quale il sindaco ha avuto un'importante interlocuzione.

«Ho personalmente preso impegni informali con Titti Postiglione, Italo Giulivo, (direttore generale dei lavori pubblici e della protezione civile della regione Campania) e Claudia Campobasso, dirigente regionale della protezione civile), per realizzare il terzo degli eventi formativi, quello conclusivo in materia di protezione civile e Coc (centro operativo comunale), a Grottaminarda di concerto anche con l'Ingv, le scuole e le pubbliche assistenze.

Grottaminarda è considerata strategica dai sindaci, dal direttore dell'Asl Mario Vittorio Nicola Ferrante, per la sua centralità e per la presenza della sezione Irpinia dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non a caso la data individuata è quella del 23 novembre 2024.

Organizzeremo a settembre per le scuole, di concerto con il dipartimento di prevenzione dell'Asl e quindi con il direttore del dipartimento Nicolino Rossi e del direttore dell'Asl Mario Ferrante che hanno co-organizzato questi eventi con la protezione civile inserendo anche Grottaminarda, un pre-evento di preparazione a quello di novembre dove la Postiglione sarà presente. Si è già dichiarata felice di esserci».

Quella di Cogliano è stata una due giorni intensa: allestito dalla protezione civile anche un campo di accoglienza dimostrativo in piazza per i corsisti e le numerose autorità presenti con simulazioni pratiche e la partecipazione di tutte le forze dell'ordine. Prossimo evento il 3 aprile a Portici.