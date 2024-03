Grottaminarda: aperti definitivamente i bagni pubblici a piazzale San Pio Ritorna un servizio essenziale per la comunità ufitana

Ritorna un servizio essenziale per la comunità di Grottaminarda: riaperti da oggi, in maniera definitiva, i bagni pubblici di Piazzale San Pio.

Dopo tanti anni il comune di Grottaminarda torna a renderli fruibili 7 giorni su 7, con servizio attivo di pulizia.

«Una città come Grottaminarda che quotidianamente ospita tantissime persone provenienti da tutto il comprensorio e non solo, deve necessariamente offrire un servizio di igiene indispensabile come i bagni pubblici – afferma il consigliere delegato all’igiene e alla sanità, Antonio Vitale -C’è voluto un po’ per aprirli definitivamente, ma era importante renderli fruibili garantendone la pulizia e l’igiene, e quindi affidandoli in gestione; ciò ha richiesto del tempo necessario per le opportune valutazioni e per gli aspetti burocratici.

Ci tengo, inoltre, a sottolineare che la struttura è stata dotata di videosorveglianza esterna per prevenire atti di vandalismo che ovviamente ci auguriamo non avvengano, confidando nel senso civico dei cittadini.

Grottaminarda - conclude Vitale - sta vivendo un processo di sviluppo socio-economico importante e la nostra Amministrazione ogni giorno si impegna per offrire sempre maggiori servizi e per far fronte alle esigenze della collettività».