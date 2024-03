Ariano: solito scenario del lunedì dopo ogni week end Ecco località Manna. Un nuovo oltraggio ai residenti

Solito scenario del lunedì dopo ogni week end o festa particolare. Solita inciviltà ben nota e di casa in località Manna ad Ariano Irpino, non di certo per colpa di chi risiede in zona. Da soli non potrebbero di certo produrre una quantità notevole di rifiuti a tal punto da far traboccare i cassonetti presenti all'interno della recinzione, fino a renderla inaccessibile a tal punto da dover lasciare poi anche all'esterno sacchi contenenti di tutto e di più. Rifiuti non differenziati scaricati da persone irresponsabili.

Per non parlare poi degli ingombranti depositati accanto senza alcun rispetto per l'ambiente e il decoro urbano. E nonostante la presenza di una telecamera, dei controlli assidui della polizia municipale e delle tantissime sanzioni.

Manna alla pari di altre zone come ad esempio il piazzale del cimitero. Luoghi raggiunti appositamente da persone che giungono anche da fuori città. E la cartolina dell'inciviltà diventa quasi un'abitudine.