Fede e devozione in onore di Sant'Ottone: benedizione dei pani e solidarietà Mercoledì 20 marzo la fiaccolata dall'ospedale Frangipane al romitorio di rione San Pietro ad Ariano

La macchina organizzativa delle associazioni cittadine di concerto con la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e il comune del tricolle è in pieno fermento organizzativo per i festeggiamenti in onore del nostro santo patrono Ottone Frangipane.

Come negli anni passati anche quest'anno l’obiettivo sarà quello di supportare concittadino che si prodiga nel far del bene in altre realtà sicuramente molto meno fortunate.

"Come Sant’Ottone, uno “straniero” trapiantato ad Ariano, ha speso tutta la sua esistenza per dare conforto materiale e spirituale ai nostri avi - scrive la Pro Loco i Normanni - così noi ci siamo impegnati e ci impegneremo a sostenere chi è lontano e chi è vicino a noi e che, in entrambi i casi, ci appartiene perché è nostro fratello e vive nel bisogno.

La solidarietà

Quest'anno con il ricavato derivante dalla distribuzione del pane benedetto si è deciso di sostenere l'Associazione Onlus Michele De Gruttola per la realizzazione di un pozzo d'acqua nel villaggio di Yakubarou nella savana della diocesi di Kandi al nord del Benin, la realizzazione di questo pozzo, in una zona caratterizzata da grave carenza idrica, riuscirà a fornire acqua potabile anche ad altri 10 villaggi circostanti per circa 7000 abitanti.

Inoltre il restante 30% sempre derivante dalla distribuzione del pane benedetto verrà devoluto per sostenere le opere delle Suore dello Spirito Santo nella Pia casa di Ariano Irpino, che da sempre operano in maniera silente e costante nella nostra comunità.

Negli anni passati è stato possibile sostenere diversi progetti, grazie al contributo generoso dell’intera Comunità cittadina che ha risposto con generosità al nostro appello e siamo certi non farà mancare anche quest’anno tutto il suo apporto. Ringraziamo tutti anticipatamente auspicando in un’ottima riuscita dell’evento. Buona festa di Sant’Ottone a tutti."

Ecco il programma:

Martedì 19 marzo: ore 19.30 tradizionale benedizione dei pani nella chiesa di San Pietro in reclusis.

Mercoledì 20 marzo: distribuzione dei pani benedetti per l'intera giornata. Ore 19.30 ritrovo dinanzi all'ospedale Sant'Ottone Frangipane e fiaccolata verso il romitorio, nel rione San Pietro. Ore 20.00 catechesi sorella Patrizia Rolando dei silenziosi operai della croce di Valleluogo: "Come in cielo così in terra".

Sabato 23 marzo nel corso della mattinata distribuzione dei pani benedetti. Ore 11.00 celebrazione eucaristica della solennità di Sant'Ottone Frangipane nella Basilica Cattedrale presieduta dal vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.

Ecco i punti allestiti per la distribuzione:

Cardito palazzi Scoppettuolo e piazzetta adiacente casa dell'acqua, Martiri accanto al muretto ingresso palazzine, piazza Mazzini zona Pasteni, Piazza Plebiscito, ingresso villa comunale e rione San Pietro.