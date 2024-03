Ariano: appello al decoro e alla sicurezza da via Nazionale Lampioni, pietra spartitraffico e tombini da ripristinare

Un lampione inclinato e un altro centrato in pieno, una pietra spartitraffico sbalzata e lasciata a terra nella piazzetta con un ferro sporgente, (basterebbe davvero poco per ricollocarla a suo posto originale", un tombino ballerino lungo la strada adiacente che porta al vicino rione Valle. Siamo tra piazza de Sanctis e via Nazionale ad Ariano Irpino accanto all'ingresso della chiesa di San Giovanni. Viene sollecitato un intervento immediato per restituire decoro e sicurezza a questa zona.