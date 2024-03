Giornata internazionale dello sport: ecco Grottaminarda Il Parco Frank Zappa riprende in bellezza le attività

Il Parco Frank Zappa riprende in bellezza le attività con un evento fitness in occasione della "Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della Pace", organizzata da "Enjoy Fitness" e patrocinata dal Comune di Grottaminarda.

É stato intanto ripristinato il canestro del campo da Street Basket che era stato danneggiato.

Dunque con l'arrivo della Primavera possono riprendere appieno le attività della struttura in cui lo scorso agosto sono stati inaugurati l’Area Fitness, il Bocciodromo ed il Campetto da Basket.

L'invito ad usufruire del Parco ed a partecipare alla manifestazione del 6 aprile da parte del Consigliere allo sport, Michele Spinapolice:

«La Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace è stata istituita 11 anni fa dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di promuovere l'uso dello sport come strumento per garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo sostenibile, nella convinzione che lo Sport ha il potere di cambiare il mondo - afferma Spinapolice - Nel nostro piccolo abbiamo patrocinato questo evento nel Parco Frank Zappa che vedrà attività ludico-motorie aperte a tutti, a breve verrà pubblicato il programma completo, ma invitiamo sin da adesso i cittadini a partecipare».