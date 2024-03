Ariano: Panacea entra nell'albo degli enti di servizio civile universale Ancora un importante traguardo per l’associazione arianese

Ancora una grande soddisfazione per l’associazione Panacea Odv di Ariano Irpino. Con decreto N.146/2024 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, l’associazione Ets Panacea Odv di Ariano Irpino è stata iscritta all’Albo degli Enti di servizio civile universale, sezione nazionale, ente Associazione per lo sviluppo e la cooperazione internazionale . Dal mese di maggio potrà usufruire di 6 posti per volontari.

Le attività avranno una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi per una retribuzione di 507,30 euro mensili.

Il servizio civile universale istituito con decreto legislativo il 6 marzo 2017 n. 40 , punta ad accogliere le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro. I programmi di intervento sono presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate.

Possono partecipare al bando i giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni , dedicando un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico.

L’Ets Panacea Odv opera nel campo sociosanitario dal 2012 , conta circa 50 soci ed e’ iscritta al centro servizi volontariato Ets Irpinia Sannio .