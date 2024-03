Grottaminarda: tutto pronto per la tradizionale via crucis vivente L'iniziativa si svolgerà nello scenario suggestivo dei Giardini De Curtis

Dopo la toccante rappresentazione dello scorso anno ripresa dopo la pausa dovuta alla pandemia, ritorna anche quest'anno a Grottaminarda la tradizionale "Via Crucis Vivente", l'appuntamento è, come consuetudine, il sabato prima delle Palme e quindi sabato 23 marzo.

L'iniziativa a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, della Pubblica Assistenza Grottaminarda, della Proloco Grottaminarda Aps e con il patrocinio anche economico del Comune di Grottaminarda, giunge alla XXI edizione.

La rappresentazione recitata della Passione di Cristo inizierà alla 18:30 e quest'anno si svolgerà presso i Giardini De Curtis, partendo dalle Arcate dell'ex Chiesa del Carmine, con varie soste per rappresentare i diversi momenti, e terminare, con il Calvario, sulla salita che porta in Piazza XVI Marzo.

Tra attori e figuranti coinvolgerà un numero ancor maggiore di persone rispetto allo scorso anno, circa 80, in abiti dell'epoca, un patrimonio di costumi arricchito negli anni grazie alle donazioni spontanee di imprese locali, e gelosamente custodito da Elia Flammia e Luigi Mattia, i quali, ogni anno, si impegnano in prima persona per la buona riuscita della rappresentazione.

«ll nostro impegno ed appoggio alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore e alle associazioni è totale per la perfetta riuscita della Via Crucis Vivente. – Afferma l'Assessora delegata agli Eventi ed alla Promozione delle attività culturali, Marilisa Grillo – Una manifestazione che assume un valore importante non solo spiritualmente ma anche socialmente. Ringrazio tutti gli organizzatori e tutti i figurati che hanno lavorato attivamente per questo evento ed invito tutta la cittadinanza a partecipare».