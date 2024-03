Impianto trattamento fanghi: consiglio comunale straordinario a Savignano Irpino Assise convocata per martedì 26 marzo alle ore 19.00 nell'auditorium comunale

Convocata per martedì 26 marzo una seduta straordinaria del consiglio comunale di Savignano Irpino. L'assise, vista l'importanza dell'argomento in questione si svolgerà nell'auditorium comunale con inizio alle ore 19.00. L'avviso di convocazione è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune.

Unico argomento all'ordine del giorno: "Istanza per il rilascio del provvedimento di via nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27 bis d.igs 152/2006 per "l'impianto di trattamento fanghi civili ed industriali con produzione di ammendante e produzione fanghi essiccati da termovalorizzatore". Ratifica delibera di giunta comunale numero 23 del 20.03.2024 e determinazioni.