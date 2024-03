Le Via Crucis nei piccoli comuni: ecco Melito Irpino e Bonito Memoria della passione, morte e resurrezione di Cristo

Fervono i preparativi nei piccoli comuni per le rappresentazioni della passione e morte di Cristo. A Melito Irpino i protagonisti - fanno sapere gli organizzatori - saranno circa 80 giovani pescati dalla strada, bar e società di oggi grazie al grande carisma di don Michele Puopolo (nella foto). Staff team regia e narrazione Gerardo Sorrentino, Carmen Di Chiara Carmen, Marianna Luongo e Nunzia Zuccarino. Logistica e scene il gruppo parrocchiale. L'appuntamento è per domenica 24 marzo alle ore 17.00. Partenza piazza chiesa madre.

Nella vicina comunità di Bonito, il Santuario Maria Santissima della Neve insieme all'associazione giovanile 7 Passi verso Maria presentano la IV edizione della via crucis vivente. Un appuntamento imperdibile per rivivere insieme la passione di Cristo. L'appuntamento anche qui è per domenica 24 marzo 2024 alle ore 19:30 alla frazione Morroni di Bonito "località Maruocco".