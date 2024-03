Sirene Irpinia 1980: siglato accordo di rete, via alla fase operativa Un progetto multidisciplinare per la gestione delle emergenze e la mitigazione dei rischi naturali

Il Comune di Grottaminarda in qualità di capofila di altri 22 comuni ha completato l'iter per la sottoscrizione dell'accordo di rete propedeutico al progetto "Sirene Irpinia 1980".

Si tratta di un progetto multidisciplinare per la gestione delle emergenze e la mitigazione dei rischi naturali, nato da una collaborazione scientifica tra il laboratorio Large del Cnr di Milano, e la sezione Irpinia dell’Ingv, cofinanziato dalla provincia di Avellino, da Ingv e Cnr.

L'obiettivo è quello di strutturare in Irpinia un sistema integrato che permetta alla rete di Comuni aderenti una risposta più performante possibile alle emergenze e di conseguenza una significativa mitigazione dei rischi naturali.

Dopo la firma dell'Accordo quadro tra gli importanti enti promotori, ed ultimata la fase di sottoscrizione congiunta dell’Accordo di rete tra i comuni curata dal comune di Grottaminarda, "Sirene Irpinia 1980" passa alle due fasi realizzative, come spiega Luigi Zarrilli dell'Ingv, referente scientifico del progetto Sirene:

«La prima fase consiste nell’implementazione presso i comuni aderenti del sistema informativo di risposta alle emergenze Sirene a cui seguirà la formazione all’utilizzo dello stesso, delle figure che le amministrazioni comunali individueranno come “Sirene expertice persons”; a questa fase seguirà una campagna di formazione e informazione rivolta ai cittadini dei comuni aderenti, fondamentale per preparare le popolazioni irpine ad una risposta efficace in caso di calamità, questione fondamentale affinché il sistema Sirene sia il più efficiente possibile.

Ultimata la fase di firma congiunta dell’accordo di rete, grazie alla dinamicità del comune di Grottaminarda, capofila del progetto - conclude Zarrilli - si passa alla prima fase operativa».

«Sono felice che questo progetto dalla fase embrionale sia passato a quella esecutiva con la sottoscrizione dell'accordo di rete da parte dei sindaci dei comuni aderenti - afferma l'assessora alla protezione civile del comune di Grottaminarda, Doralda Petrillo - in qualità di comune capofila ringraziamo il presidente della provincia, Rizieri Buonopane, che ha valutato il progetto "Sirene Irpinia 1980" strategico per rispondere alle emergenze e quindi lo ha co-finanziato.

L'importanza di questo progetto è evidente in un'area ad alta sismicità come la nostra: è necessario mitigare il più possibile il rischio attraverso la conoscenza e la prevenzione, essere organizzati per non fasi trovare impreparati in caso di calamità».

"La nostra attenzione su questi temi è massima - afferma il sindaco Marcantonio Spera - "Sirene Irpinia 1980" sta entrando nel vivo della fase operativa e a breve, forse a maggio, a Grottaminarda si terrà un evento informativo e formativo con la presenza del vice capo della protezione civile, Titti Postiglione, e dei vertici regionali della protezione civile, prodromico dell'evento ad ancor più ampio respiro del 23 novembre già annunciato a seguito della mia partecipazione a Colliano al primo dei tre appuntamenti in tema di protezione Cìcivile».