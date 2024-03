Venerdì Santo: l'emozionante processione di Gesù morto e dell’Addolorata Fede e devozione ovunque. Ecco le immagini di Ariano Irpino

Gli uomini portano a spalla a turno il Cristo morto e la statua dell’Addolorata rappresentando lungo le strade i misteri della Via Crucis.

Fede e devozione, in ogni angolo della Campania nel giorno del venerdì santo. A guidare la processione ad Ariano Irpino il Vescovo Sergio Melillo insieme al vicario monsignor Antonio Blundo.

Restano mute le campane che tradizionalmente richiamano i fedeli alla celebrazione dell'eucaristia. Torneranno a suonare domani notte al canto del gloria durante la veglia Pasquale per annunciare la resurrezione di Cristo.

Adorazione della Croce e processioni con usanze e tradizioni diverse ovunque per rievocare la passione e la crocifissione di Cristo, in qualche città miste anche a folclore. Digiuno in segno di penitenza come nel mercoledì delle ceneri.

Autorità cittadine in testa alla processione, dal sindaco Enrico Franza, al vice Grazia Vallone. La Via Crucis, si è snodata lungo le strade del centro con partenza e successivo ritorno in Piazza Duomo. Via Crucis in contemporanea anche nel Piano di Zona, partita dal Santuario Madonna di Fatima.