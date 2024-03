Pasqua con caldo e pulviscolo sahariano, ma a Pasquetta rischio pioggia Oggi termometri in rialzo.Domani graduale cambio meteo nel pomeriggio

Formulano gli auguri di una Santa Pasqua li esperti delll’Osservatorio di Montevergine e forniscono, come sempre, puntuali aggiornamenti su clima e previsioni meteo.

"Quest’oggi, la concentrazione di pulviscolo sahariano in atmosfera è tale che dalla terrazza dell’Osservatorio si fa fatica a scorgere la sagoma dei monti Picentini. (vedi foto copertina tratta dalla pagina dell'osservatorio di Montevergine, ndr)". Spiegano gli esperti. Per oggi i metereologi prevedono tempo stabile, con temperature che si assesteranno intorno ai 20 gradi. Anche domani la giornata si aprirà all'insegno del tempo mite e stabile, ma nel pomeriggio è previsto l'arrivo di una perturbazione atmosferica, che potrebbe portare piogge sparse. Non mancheranno raffiche di vento sopra i 70 km orari.