Doppia festa di Pasquetta a Zungoli per i 101 anni di Pasqualina Raffa Anita Grande: "A chi per 101 anni ha vissuto la storia, testimoniando la vita"

Doppia festa di pasquetta in Irpinia a Zungoli per i 101 anni di Pasqualina Raffa. A ricordarci di questo straordinario evento, la sua adorata nipote Anita Grande: "A chi per 101 anni ha vissuto la storia,

a chi per 101 ha fatto la storia, a chi con la sua storia ha testimoniato la vita. Tanti Auguri Zia Pasqualina."

Una vita di sacrifici, lavoro e amore smisurato per la sua famiglia. Una donna straordinaria e ben voluta da tutti per la sua grande umiltà e bontà d'animo. Vedova, tre figli: Pasquale, Lorenzo e Maria, sei nipoti e tre pro nipoti.

E sarà un giorno di gioia anche per la vicina comunità di Villanova del Battista, nella fondazione San Giovanni Battista onlus, una residenza per anziani collocata all'ingresso del paese. E' qui vive accudita amorevolmente ogni giorno, nonna Pasqualina A raggiungerla per un brindisi gioioso saranno oggi i familiari con tanto di torta. Una festa semplice come è nello stile di questa donna. Agli auguri di Anita, si associano tutti i nipoti, l'intera famiglia e naturalmente anche noi.