Rifiuti: raccolta porta a porta regolare oggi nel giorno di pasquetta Tutto come da calendario

Il comune di Ariano Irpino informa la cittadinanza che oggi lunedì 1 aprile 2024, festività di pasquetta, verrà regolarmente effettuata la raccolta dei rifiuti della frazione organica e dell'indifferenziato, come da calendario:

"Indifferenziato ed umido nel centro storico, umido nei rioni periferici."

L'appello è di qualche giorno fa:

"Si invitano le utenze servite dalla raccolta sperimentale con bidoni jolly (Stillo, Serra, San Liberatore) a conferire i rifiuti la domenica sera, in quanto la raccolta verrà effettuata lunedì 1 aprile in prima mattinata."

La speranza è che in questa giornata di festa non vengano invase di rifiuti in maniera indisciplinata come spesso accade durante, le aree di conferimento a Torreamando, Martiri Cannelle, Cimitero e Casone. Telecamere pronte ad immortalare tutto. Gli incivili sono avvistati.