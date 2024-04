Ariano, sosta selvaggia: è un calvario quotidiano Inciviltà e menefreghismo lungo la strada che porta al Kristall

La strada che porta da al Kristall ad Ariano Irpino ogni giorno attraversarla è un'impresa. Non sono bastati finora birilli e divieti. Il vizio di parcheggiare addirittura su entrambi i lati della piccola stradina non cessa. Ognuno fa il bello e il cattivo tempo fregandosene di chi ha una attività o risiede in zona. La vicenda è ben nota anche agli uffici della polizia municipale. Le multe finora non sono mancate ma il problema resta e non si riesce a risolvere. Per non parlare del disordine nell'area sottostante dove insiste un noto studio medico. Anche qui automobilisti indisciplinati e menefreghismo totale.