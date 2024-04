Pellegrinaggio a Roma in memoria del Beato Luigi Novarese: preparativi ad Ariano Alle 12.00 l'Angelus con Papa Francesco in Piazza San Pietro

Fervono i preparativi per il pellegrinaggio a Roma in memoria del Beato Luigi Novarese. A promuoverlo dopo la meravigliosa esperienza vissuta in Puglia a Monte Sant'Angelo che ha visto la partecipazione di centinaia di persone è l'arianese Michele Dotolo.

L'appuntamento è per il prossimo 9 giugno 2024. La celebrazione alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Roma, luogo in cui si trova la tomba del compianto sacerdote Novarese, fondatore dei silenziosi operai della croce, la cui casa madre ha sede ad Ariano Irpino. Ore 12.00 Angelus con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Pranzo e pomeriggio libero. Ore 18.00 la partenza e il rientro ad Ariano Irpino. Per informazioni e prenotazioni 0825.827650 Valleluogo e 393.9301839 Michele Dotolo.

Nato a Casale Monferrato il 29 Luglio 1914, alla cascina “La Serniola”, Novarese ha subito inaugurato un tempo che ha lasciato un segno nella storia, vale a dire l'inizio del primo conflitto mondiale. Fu definito da papa Giovanni Paolo II “l’apostolo degli ammalati”.

In un suo scritto dice: "Non c'è valore al mondo che possa consolare quanto quello di non sentirsi inutili, di non servire a nulla, di non essere ai margini della società, malati abbandonati, inutili, disperati. Cristo chiama il dolore ad uscire dalla sua disperata inutilità”.