L'Avellinese Tonia Romano sbarca su L'Isola dei Famosi: 18 i naufraghi in lizza 36 anni determinata e bellissima è pronta per la sfida

Assieme ai tredici concorrenti già annunciati, a meno di 24 ore, sono stati resi noti altri cinque naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, in partenza, domani, lunedì 8 aprile, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria. Tra queste new entry, c'è l'avellinese Tonia Romano.

A 18 anni si è arruolata nell’esercito e successivamente è diventata vigile del fuoco, madre amorevole dei suoi due figli di cui si occupa a tempo pieno, per lei l’isola rappresenta un’occasione per ritrovarsi e rimettere al centro se stessa come donna.

Ha un profilo Instagram @anto_mariandrea87 che, ad oggi, conta oltre 2400 followers. Diciotto i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos questa sera per mettersi alla prova fisica e psicologica. Tredici erano stati confermati qualche giorno fa, mentre cinque fanno parte di un colpo last minute. Eccoli in ordine alfabetico: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

I partecipanti all'Isola dei famosi potranno portare soltanto 2 completi intimo, 2 magliette (manica corta, manica lunga o canottiera),2 camicia o golf, 2 pantaloni o gonne, 2 paia di scarpe, 2 paia di calze, 1 oggetto personale, spazzolino, pettine o spazzola, 2 rasoi usa e getta, mentre sono vietati libri, dispositivi elettronici, orologi, occhiali da sole, giochi, alcol e tabacco.

Il montepremi

In palio il montepremi finale di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).