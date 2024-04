Papa Francesco benedice il simulacro di San Nicola da Tolentino, gioia a Montoro Oggi giornata storica a San Pietro

Grande emozione questa mattina, in piazza San Pietro in Vaticano: La statua del patrono di Montoro, San Nicola da Tolentino, è stata benedetta da Papa Francesco, al temine dell'Udienza Generale del mercoledì. Centinaia di fedeli provenienti da Montoro, guidati dal dinamico don Adriano D'Amore che, al termine della benedizione, ha fatto firmare al Santo Padre una pergamena in ricordo di questa giornata storica per la nostra comunità in occasione dell'anno Giubilare Nicoliano. Presente anche il Sindaco di Montoro, Avv. Girolamo Giaquinto. Papa Francesco ha fatto salire a bordo della jeep bianca scoperta quattro bambini montoresei, che si sono goduti il giro tra i vari settori della piazza delimitata dal colonnato del Bernini, gremita di fedeli muniti di telefonini e di bandiere, che hanno acclamato Francesco al suo passaggio. Questa giornata storica si concluderà con la Santa Messa in Basilica e una breve processione in Piazza San Pietro con il simulacro di San Nicola.