Salute della donna, sportello endometriosi gratuito alla Diagnostica Medica Il prossimo 22 aprile

In occasione dell’(H)OPEN WEEK di Fondazione Onda il 22 aprile il centro endometriosi della clinica Malzoni apre le sue porte con consulti gratuiti per prendersi cura della salute delle donne e per la prevenzione.

"La giusta strategia fa la differenza per una patologia che impatta sulla qualità di vita di molte ragazze e molte donne". Spiega il professore Mario Malzoni che con il suo team terrà l'ambulatorio gratuito, presso la Diagnostica Medica di Torrette di Mercogliano.

Quante interessate potranno prenotarsi al numero 0825 686686, anche via whatsapp.