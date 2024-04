Scacchi: Grottaminarda apre le porte al campionato regine d'Irpinia Il primo appuntamento di questa nuova edizione è in programma domenica 14 aprile

Grottaminarda è pronta ad ospitare per il secondo anno consecutivo il campionato amatoriale di scacchi a squadre Regine d’Irpinia 2024, organizzato dall’Ads Avellino Scacchi in collaborazione con l’Asd Circolo Scacchistico di Montella.

Il primo appuntamento di questa nuova edizione infatti, si terrà domenica 14 aprile, alle ore 10:00, nella Palestra Comunale di Grottaminarda.

Al torneo di scacchi possono partecipare tutte le squadre composte da giocatrici e/o giocatori di scacchi residenti nello stesso comune. Per ogni squadra è consentita la partecipazione di un giocatore non appartenente al comune rappresentato. Sono 169 i comuni invitati: 118 Comuni Irpini e 51 Comuni limitrofi.

Ecco il regolamento

Giocatori delle squadre:

Quest’anno sarà possibile comporre le squadre introducendo un giocatore proveniente da un altro paese (che non abbia una propria squadra), rispetto a quello rappresentato.

Nessun giocatore può essere schierato in più di una squadra. La lista dei giocatori per ciascuna squadra può comprendere da 3 a 6 giocatori (minimo 3 giocatori, massimo 4 giocatori + 2 riserve).

Caratteristiche del campionato:

Il campionato si articolerà su 3 tornei. Tutte le squadre possono partecipare ai tre tornei. Turni di gioco e tempo di riflessione: Ogni squadra giocherà 5 turni in una giornata. Tempo di riflessione 20 minuti + 10 secondi aggiunti per mossa per ogni giocatore

Classifica finale:

La classifica finale sarà stilata assegnando i seguenti punteggi per ognuno dei 3 tornei: 25 punti alla prima classificata, 18 punti alla seconda, 16 punti alla terza, 12 punti alla quarta, 10 punti alla quinta, 8 punti alla sesta, 6 punti alla settima, 4 punti all’ottava, 2 punti alla nona, 1 punto alla decima. La classifica finale terrà conto della somma dei punti torneo assegnati alle singole squadre.

Premio finale:

La squadra vincitrice della manifestazione avrà diritto di esporre il Trofeo Squadra Regina d’Irpinia sino alla realizzazione dell’evento dell’anno successivo.