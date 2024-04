Ariano, riqualificazione delle periferie: brilla la cittadella di Fatima Tutto pronto per l'apertura di un nuovo luogo di aggregazione per piccoli e grandi

Ultimi ritocchi baciati dal sole nel piano di zona e da domani la cittadella di Fatima nel piano di zona si arricchirà di un nuovo parco per piccoli e grandi, dove a fare da amarcord ci sarà anche un fontanino con acqua potabile, uno dei simboli della storia arianese, che si spera possa arricchire anche le prossime piazze in centro. Progettazione esterna curata nei minimi dettagli da Antonio Spagnuolo. Erika Miss Art e Moira Ariom sono riuscite con le loro pennellate artistiche sono riuscite a restituire decoro ad una zona da anni trascurata a partire proprio da quelle mura fatiscenti, tra la soddisfazione degli abitanti. Un modello che potrà essere adottato anche in altre aree trascurate della città.

"Sono davvero felice nell'annunciarvi l'apertura di questo nuovo luogo di aggregazione destinato alle famiglie nel quartiere del Piano di Zona della nostra amata Ariano - afferma il sindaco Enrico Franza - vorrei che foste tutti presenti per condividere la mia gioia e quella di tutta la mia amministrazione comunale, che tanto ha voluto la riqualificazione urbana di questo quartiere. Siamo partiti dai 63 alloggi, per cui i lavori procedono speditamente, e tanti altri interventi sono e saranno destinati al quartiere e a tutte le realtà periferiche che necessitano di nuovi spazi e opportunità di crescita."

L'inaugurazione avverrà domani, sabato 13 aprile alle ore 17.00. Prevista animazione per bambini, con tante sorprese e divertimento a cura del "Paese dei balocchi".

"Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato al progetto a partire dal progettista Antonio Spagnuolo, e tutti i dipendenti comunali e della comunità montana che mai fanno mancare il loro indispensabile contributo. Si tratta di uno dei tanti interventi di rivitalizzazione in programma per la nostra Ariano, che inaugureremo nei prossimi mesi."