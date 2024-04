Ariano: cimitero aperto la domenica pomeriggio e orario prolungato nei feriali La bella notizia per la città arriva direttamente dal sindaco Enrico Franza

L'annuncio atteso da tutti è arrivato ed è sicuramente una lieta notizia per la città. Riapertura pomeridiana di domenica e prolungamento dell'orario feriale per il cimitero di Ariano Irpino. La nuova disposizione entrerà in vigore dal prossimo lunedì 15 aprile. E' di ieri il nostro vibrato appello su Ottopagine.

A comunicarlo è il sindaco Enrico Franza:

"Cari cittadini, sono lieto di annunciare l'apertura estiva del nostro cimitero. Orari estesi per permettere a tutti di rendere omaggio ai propri defunti. Grazie ai nostri infaticabili dipendenti comunali e con la preziosa collaborazione della Protezione Civile Comunale, che ringrazio profondamente per la disponibilità e lo spirito di servizio, garantiremo un ambiente sicuro per tutti i visitatori del nostro cimitero durante l'estate. La sicurezza e i bisogni della comunità tutta sono la nostra priorità.

Con profonda tristezza, ci uniamo nel ricordo del nostro stimato dipendente che ci ha lasciati poche settimane fa. La sua gentilezza e dedizione saranno per sempre ricordate. Ai suoi cari, rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio e il sostegno in questo momento difficile."

Ecco i nuovi orari a partire dal prossimo 15 aprile 2024

Dal lunedì al sabato: mattina 8.00-12.00. Pomeriggio 15.00-18.00.

Domenica: Mattina 8.00 -12.00. Pomeriggio 15.30-17.30.

Le festività

1 gennaio (Capodanno) - 6 gennaio (Epifania) - 25 aprile (Liberazione), Pasqua - Lunedì di Pasqua - 1 maggio (Festa del lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - 15 agosto (assunzione di Maria) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 Dicembre (Santo Stefano): Solo la mattina 8.00-12.00.