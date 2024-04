Ariano: Ma ci vuole così tanto ad aprire un bidone nel cimitero? Quando l'inciviltà ha davvero dell'incredibile

Da un lato i pochi operai che tra mille difficoltà si alternano per tenere sempre in ordine il cimitero, dall'altro l'inciviltà della gente. La foto che vedete è stata scattata ieri mattina all'imbocco di uno dei viali nella parte vecchia del luogo sacro. C'è chi preferisce lasciare ceri e fiori su un cassonetto pur di non aprilrlo. Eppure basterebbero pochi secondi per farlo.

Da oggi intanto entrano in vigore i nuovi orari:

Dal lunedì al sabato: mattina 8.00-12.00. Pomeriggio 15.00-18.00.

Domenica: Mattina 8.00 -12.00. Pomeriggio 15.30-17.30.

Le festività

1 gennaio (Capodanno) - 6 gennaio (Epifania) - 25 aprile (Liberazione), Pasqua - Lunedì di Pasqua - 1 maggio (Festa del lavoro) 2 giugno (Festa della Repubblica) - 15 agosto (assunzione di Maria) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 Dicembre (Santo Stefano): Solo la mattina 8.00-12.00. In campo ci sarà il gruppo comunale di Protezione Civile.