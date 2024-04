Ariano: "Buon compleanno alla perdita d'acqua di via Calvario" Da dodici mesi nessuno interviene per riparare la condotta

Si appresta a festeggiare il suo primo compleanno. Ebbene si, da un anno in via Calvario, per intenderci all'ingresso dei palazzi Camuso e della vicina Standa vi è una perdita di acqua, dimenticata da tutti.

E' stata segnalata in tutto questo tempo all'alto calore ma senza ottenere alcun riscontro. Cosa impedisce lo scavo e la riparazione della tubazione?

Viene rivolto un ulteriore appello, questa volta attraverso la nostra testata giornalistica a chi di competenza ad intervenire al più presto.