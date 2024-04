Primo Maggio, Bigmama inarrestabile diventa conduttrice del concertone La rapper di San Michele di Serino condurrà l'opening del concertone

BigMama condurrà l'apertura del Concertone del Primo Maggio. La rapper di San Michele di Serino, 24 anni, sarà sul palco del Circo Massimo a Roma (per la prima volta si tiene qui, a piazza San Giovanni lavori in corso per il Giubileo 2025) dalle 13.15.

Il Concertone, che come sempre è sostenuto da Cgil, Cisl, Uil e organizzato da iCompany, quest’anno recita lo slogan: “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale“. Si canterà e si parlerà di temi caldi e attuali, come raccontato da Ermal Meta, uno dei conduttori, al Tg3. “Sarà ricco di temi importanti, soprattutto quello della sicurezza sul lavoro, di cui ci si deve occupare ora più che mai.” Insieme a lui nell’impresa, un’emozionatissima Noemi e una BigMama molto determinata a regalare agli spettatori qualche ora di buona musica. Alla voce de La rabbia non ti basta spetterà il compito di presentare la prima parte della maratona per poi passare il testimone a Noemi ed Ermal Meta