Risveglio innevato in Irpinia: neve e freddo polare sul Laceno e a Montervergine Nella notte neve tra Alta Irpinia e Partenio: fiocchi bianchi fino a mille metri

Come da previsioni meteo è tornata la neve in Irpinia. Fiocchi bianchi sono scesi nella notte, con un brusco calo termico, in provincia di Avellino fino ai mille metri.

"Le immagini che ci giungono dalle webcam sull'altopiano fanno strabuzzare gli occhi. La seconda nevicata più copiosa del 2024 dopo quella della terza decade di gennaio (l'unica dell' inverno appena passato)". Si legge sulla pagina social Laceno. Stesse scene sul Monte Partenio. L'alba a Montevergine è da cartolina, con il Santuario coperto da candidi fiocchi bianchi. La perturbazione annunciata ieri si è rivelata, però, meno intensa del previsto su gran parte dell’Irpinia.

"Il paesaggio, attualmente, si presenta innevato a partire dai 1100 metri, sebbene nella notte i fiocchi di neve siano scesi anche al di sotto dei 1000 metri (il riferimento va sopratutto alla fascia dei Picentini).All’Osservatorio, si sono depositati al suolo 2 cm di neve.". Si legge sulla pagina facebook dell'Osservatorio di Montevergine.