Turismo e accessibilità: bandiera lilla a Monteverde È il primo Comune campano ad ottenere il riconoscimento

Mercoledì pomeriggio alla Fiera dell’Expo Sanità a Bologna , la cooperativa ONLUS “Bandiera Lilla“ ha insignito il comune di Monteverde con la bandiera Lilla, primo comune in Campania a ricevere l’ambito riconoscimento, che rappresenta il colore dell’accessibilità . Sono 54 in Italia i luoghi che possono vantare la bandiera Lilla. La gran parte sono località balneari. lI progetto Monteverde ha avuto inizio del 2006 con il primo meeting nazionale dal titolo “ Un paese accessibile”. Nel 2015 è nata l’idea di trasformare l’evento culturale/sociale in un’operazione strutturale e quindi realizzare percorsi accessibili per tutte le persone, a prescindere dalle disabilità. Quindi, si sono realizzati percorsi per difficoltà motorie, uditive e visive ed una struttura ricettiva per l’accoglienza e l’ospitalità. Nel 2019 il comune di Monteverde è stato premiato dalla Commissione Europea con l’access city award, riconoscimento per il comune più accessibile d’Europa.

