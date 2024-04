Rifiuti in un canale a Grottaminarda: interviene persino una pala meccanica Saranno inaspriti i controlli, al via le verifiche per colprire i colpevoli

di Gianni Vigoroso

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni ma soprattutto saranno inaspriti i controlli e sui rifiuti raccolti si effettuerà una verifica per cercare di identificare i colpevoli che saranno immediatamente denunciati...