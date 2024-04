Barriere pericolose imbocco galleria: ecco perchè la situazione non si sblocca L'Anas risponde alla nostra sollecitazione sul caso Maddalena ad Ariano Irpino

Barriere di cemento pericolosissime all'imbocco della galleria Maddalena ad Ariano Irpino a protezione di una frana inesistente, l'Anas ribadisce che è l'area tecnica del comune inadempiente. E lo fa per una seconda volta rispondendo puntualmente, cosa che invece non è avvenuto da parte del comune ad una nostra sellecitazione.

"Con riferimento alla sua richiesta di informazioni, si precisa che lo scorso 10 aprile, Anas ha riscontrato un’ultima missiva del comune, rappresentando che (come già comunicato lo scorso 16 gennaio) in merito allo stato dei luoghi modificato dall’opera privata presente, Anas era ed è in attesa di ricevere dal comune (quale autorità di protezione civile sul territorio e di ente preposto alla vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia) specifica comunicazione relativa all’assenza di potenziali rischi per la privata e pubblica incolumità connessi alla realizzazione dell’opera privata, ribadendo - nel merito - la disponibilità ad un incontro per la definizione della questione.

Tale incontro, finalizzato altresì a concertare nuovamente la calendarizzazione dei lavori di manutenzione programmata sul viadotto situato al km 23,200, è previsto nel corso di questa settimana."

E ci auguriamo che sia la volta buona e si possano spazzare via quelle inutili barriere ad altissimo rischio per automobilisti e autotrasportatori in transito sulla già famigerata statale 90 delle puglie.