Ariano: trasporto eccezionale in panne ed è caos totale a Cardito Un lunedì d'inferno con code pesantissime lungo la statale 90 delle puglie

Un trasporto eccezionale in panne ed è caos totale lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. E' successo nella già caotica e intasata periferia di Cardito, all'altezza di località Torana. La polizia municipale intervenuta tempestivamente sul posto ha dovuto istituire un senso unico alternato per alleviare i disagi che sono stati comunque pesantissime. Code spaventose in entrambe le direzioni sia Napoli che Foggia. Orari letteralmente sballati per i mezzi pubblici e per tanti pendolari al rientro da lavoro. Un lunedì d'inferno senza via d'uscita e alternative di quelli davvero snervanti.