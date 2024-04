Santa Paolina: Nell'ex asilo, appartamenti da destinare alle persone fragili Sinergia tra il comune e l'ambito sociale A5

Il Comune di Santa Paolina, con delibera del consiglio comunale del 24 aprile scorso, ha concesso in comodato d'uso gratuito la struttura "ex asilo" al Consorzio dei servizi sociali A5 da destinare alla realizzazione di gruppi di appartamenti per le persone ritenute più fragili, non solo dal punto di vista economico.



Lo stabile, recentemente ristrutturato dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Ricciardelli, si trova in località Cerro e presenta le caratteristiche adatte per consentire agli ospiti di vivere in autonomia in un contesto familiare, supportati da personale specializzato preposto a garantire tutti i servizi di cui una persona fragile può necessitare.



"Abbiano voluto mettere a disposizione dell'Ambito A5 una delle nostre migliori strutture, - afferma il Primo cittadino - mossi dalla volontà di offrire un servizio dall'alto valore sociale a tutto il territorio. La presenza di un housing sociale a Santa Paolina porterà benefici a tutta la comunità ,che diventerà punto di riferimento per questo tipo di assistenza destinata a chi vive in condizioni di fragilità. Un grazie al Consorzio e al suo Direttore, Carmine De Blasio - per l'efficienza con cui opera l'Ambito A5 e per l'attenzione che dimostrano per il nostro territorio."



"La sinergia tra l'Ambito A5 e i comuni consorziati - afferma De Blasio - è funzionale al perseguimento degli obiettivi propri del Consorzio, ovvero di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema di assistenza alle persone che si trovano in condizione di bisogno.

La presenza a Santa Paolina di una struttura di accoglienza sul modello dell'housing sociale assicura un luogo in cui vivere, un'assistenza familiare e un supporto sanitario adeguato a tante persone che sono in condizioni di difficoltà e spesso in solitudine."