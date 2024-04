Di corsa per Serino, Memorial Felice Pellecchia, un successo la seconda edizione Oggi 250 atleti dalla Campania per l'evento

Sono arrivati 250 atleti e partecipanti da tutta la Campania per II edizione della gara “Di corsa per Serino, memorial Felice Pellecchia” . A fare gli onori di casa il sindaco Vito Pelosi.

La corsa podistica “Memorial Felice Pellecchia”, organizzata di concerto con l’A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo, in collaborazione con la Fidal Campania, è sulla distanza di circa 10 km. La gara si è svolta in memoria dell’atleta serinese prematuramente scomparso nel 2007. Campione italiano di maratona nella categoria M55 e padre di Liberato Pellecchia, mezzofondista dell’Aeronautica nel giro della nazionale, Felice Pellecchia era stato nominato “Veterano dello Sport master” a Padova per aver concluso cinque maratone sotto le 2h40. Nel suo palmares, oltre 50 gare sui 42,195 km. Si stava allenando per attaccare il record italiano di categoria, sfiorato per pochi secondi nel 2006.

La “2^ Di Corsa per Serino Memorial Felice Pellecchia” è destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario podistico campano e quest’evento sarà un modo per ricordare un grande atleta e un uomo dal cuore grande, che ha dedicato la sua vita allo sport e alla famiglia.

Un evento che unisce sport, memoria e solidarietà. Un’occasione per ricordare un grande atleta e per promuovere i valori dello sport e della vita.