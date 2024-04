Mediofondo Primavera: ecco le immagini emozionanti ad Ariano Il passaggio dei ciclisti nella verde vallata di Camporeale

La mediofondo primavera si immerge nelle vallate incantevoli dell'Irpinia e del foggiano tra i sonori della natura. Un evento straordinario, curato anche quest'anno nei minimi dettagli dal dinamico organizzatore Celestino Anzivino.

Una manifestazione ciclistica valida per il campionato nazionale Mediofondo Csi 2024. Ad Ariano Irpino, per questo evento, con partenza e arrivo quest'anno dal quartier generale di rione Martiri, zona Perazzo, sono giunti atleti provenienti da ogni parte d'Italia. Un percorso agonistico di 96 km. Le immagini nel video sono state da noi girate lungo la statale 90 delle Puglie, zona Camporeale all'altezza di Taverna delle Monache. Le tappe toccate dai ciclisti: Ariano Irpino, Montaguto, Orsara di Puglia, Panni, Monteleone Di Puglia, Savignano Irpino Ciccotonno, Difesa Grande. Otre 300 i partecipanti.

Tutto si è svolto in maniera eccellente, grazie ad un massiccio impiego di forze dell'ordine, volontari, moto staffette e assistenza sanitaria.

Per il territorio è stata anche quest'anno una manifestazione di quelle che portano benefici soprattutto nel settore della ristorazione.

Nella zona di Camporeale, all'altezza del bivio che porta a Biogem grazie alla presenza attiva di una volontaria è stato evitato che alcuni cani randagi potessero invadere la carreggiata e creare difficoltà serie alla pedalata in corso. Pericolo fortunatamente scongiurato. E naturalmente una problematica che va risolta definitivamente in questa zona essendo un incubo quotidiano per ciclisti e centauri.