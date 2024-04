Fontana invasa da rifiuti ad Ariano: a svuotarla ci pensa un cittadino esemplare Guardate cosa è successo in via Villa Caraccioolo

Storica fontana piena di rifiuti, un cittadino stanco di vederla in questo stato si arma di scopa, pala e guanti e la ripulisce totalmente. E' quanto accaduto in via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino, di fronte a due istituti scolastici.

Paolo De Gruttola, sposato e padre di tre figli non è nuovo a gesti del genere spesso compiuti in silenzio e lontano dai riflettori. Ma oggi la sua azione non è sfuggita al nostro obiettivo.

"Lo faccio semplicemente per amore verso la mia città. Ero con mio figlio qualche giorno fa in occasione di una gara ciclistica, quando ho notato il grave scempio. E' uno dei monumenti della storia arianese che non poteva rimanere in questo stato. Mi sono bastati pochi minuti di buona volontà per ripulirlo. C'è voluto più tempo per selezionare i vari rifiuti. Vi era di tutto, soprattutto bottiglie di vetro oltre a carta, plastica e liquami. Credo da anni in queste condizioni. L'ho fatto perchè non si può minimamente accettare una cosa simile."

Al gesto di Paolo ora si spera possa esserci una risposta immediata da parte del comune. Accanto alle panchine andrebbero collocati almeno due bidoncini per la raccolta dei rifiuti, per evitare che lo scempio possa ripetersi ancora.