Albero inclinato nel piano di zona ad Ariano: appello al comune ad intervenire La segnalazione di un abitante: "Non ci sentiamo sicuri"

"Quell'albero inclinato rappresenta un serio pericolo per automobilisti e pedoni, ci dispiace ma va abbattuto". L'appello arriva da un padre di famiglia del piano di zona ad Ariano Irpino. "E' un mio pensiero fisso, ogni volta che transito in auto lungo questa strada.

Non basta la semplice potatura o alleggerimento. L'instabilità si nota chiaramente e non bisogna dimenticare che anche altri alberi in queste stesse condizioni sono precipitati al suolo. Rivolgo un appello al comune, all'area tecnica e alla polizia municipale ad intervenire."

Un appello che ci giunge a pochi giorni dai solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima nel popoloso Piano di Zona.

La speranza è che si possa intervenire tempestivamente onde evitare che accada l'irreparabile. Il Comune è avvisato.