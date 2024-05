Continua lo spreco di acqua lungo le strade ad Ariano: ecco un nuovo esempio Due perdite poco distanti l'una dall'altra in contrada Santa Barbara

Due perdite di acqua poco distanti l'una dall'altra. Siamo questa volta in località Santa Barbara, accanto ad alcune villette, lungo la strada che porta alla vicina chiesa. Una condotta riparata più volte sempre dopo ripetuti solleciti e puntualmente in questo stato precario. Per gli abitanti è ormai pane quotidiano. E lo spreco continua. Una situazione davvero assurda.

Segnalazioni su segnalazioni ogni giorno dal centro alle periferie e zone rurali senza soluzione. Condotte idriche colabrodo che andrebbero ormai obsolete che andrebbero sostituite completamente ovunque.

Viene rivolto un appello alla regione Campania affinchè questa problematica, lamentata da anni possa arrivare a soluzione. Non basta più riparare il singolo guasto, serve un'azione concreta e duratura.